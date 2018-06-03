К посольству РФ в Киеве принесли картонные гробы в знак протеста

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Киеве у здания посольства РФ на Украине прошла акция протеста. Активисты принесли к дипмиссии картонные гробы с надписями, указывающими на участие российской частной военной компании в конфликте в Донбассе, передает «Укринформ».
Гробы прикрепили к воротам посольства, а также выложили ими фразу «Их там нет».
Акция протеста была приурочена к стартующему в России чемпионату мира по футболу.
Согласно обнародованной Службой безопасности Украины информации, в ходе конфликта в Донбассе погибли 36 бойцов так называемой «ЧВК Вагнера».
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