В Дагестане силовики уничтожили лидера боевиков

Убитый боевик опознан как «главарь "цумадинской" банды».

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Цумадинском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции силовики уничтожили лидера группировки боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.

Боевик отказался сдаться и открыл огонь по спецназовцам ФСБ. В ходе перестрелки он был убит.

По предварительным данным, боевик идентифицирован как «главарь "цумадинской" банды». На месте боя правоохранители нашли оружие и боеприпасы.

В ходе перестрелки не пострадали ни силовики, ни мирные жители.