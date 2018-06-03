В Дагестане силовики уничтожили лидера боевиков

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Цумадинском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции силовики уничтожили лидера группировки боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Боевик отказался сдаться и открыл огонь по спецназовцам ФСБ. В ходе перестрелки он был убит.
По предварительным данным, боевик идентифицирован как «главарь "цумадинской" банды». На месте боя правоохранители нашли оружие и боеприпасы.
В ходе перестрелки не пострадали ни силовики, ни мирные жители.
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