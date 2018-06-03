Главное
Во время ЧМ-2018 в Казани ограничат продажу алкоголя

Татар-информ

3 июня 2018, 12:04

ОбществоПроисшествия

В Дагестане силовики уничтожили лидера боевиков

Рекомендуем


Убитый боевик опознан как «главарь "цумадинской" банды».

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Цумадинском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции силовики уничтожили лидера группировки боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.

Боевик отказался сдаться и открыл огонь по спецназовцам ФСБ. В ходе перестрелки он был убит.

По предварительным данным, боевик идентифицирован как «главарь "цумадинской" банды». На месте боя правоохранители нашли оружие и боеприпасы.

В ходе перестрелки не пострадали ни силовики, ни мирные жители. 

Следующая новость

В Кыргызстане в ДТП погибла «Миссис мира-2018»
Новости дня
13:10
На Займище пройдет турнир по подводной охоте
12:53
К посольству РФ в Киеве принесли картонные гробы в знак протеста
12:34
В Казани состоялся благотворительный квест «Следы присутствия»
12:18
В Кыргызстане в ДТП погибла «Миссис мира-2018»
12:04
В Дагестане силовики уничтожили лидера боевиков
11:50
В США танцевавший агент ФБР случайно выстрелил в человека
11:20
Трамп объяснил решение ввести торговые пошлины
11:03
В Набережных Челнах на пожаре в садовом домике погибла женщина
10:59
Башар Асад захотел встретиться с Ким Чен Ыном
10:49
Рамзан Кадыров назвал Татарстан «крепкой опорой и фундаментом» России

Глава Чечни отметил роль усилий Президента РТ Рустама Минниханова в достижениях республики.

10:26
В Кузбассе тело пропавшей девочки нашли в старом холодильнике
10:08
Лукашенко заявил о попытках «приватизировать Победу» в РФ
09:45
Козак объяснил рост цен на топливо в стране
09:26
На Украине Су-25 пролетел в десяти метрах над пляжем
09:00
Во время ЧМ-2018 в Казани ограничат продажу алкоголя

Госалкогольинспекция РТ запретит употребление и реализацию алкоголя на нескольких городских площадках.

08:15
В образовательных учреждениях Елабуги стартовал капремонт
07:20
Горизонтальные полосы на Плутоне оказались дюнами из метанового льда
06:15
Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS в день
05:28
Пользователи браузера Chrome могут авторизироваться на сайтах без пароля
04:18
Ученый предсказал смерть инопланетян от рук человека
03:14
Инженер заставил Google Assistant выстрелить из пистолета
02:32
На Сабантуе в Узбекистане состоялся баттл по татарским танцам
01:30
«Чеховская осень» в Ялте пройдет с участием драматурга Данила Салихова
00:25
Выпускник КФУ создал 3D модель лунного кратера Тихо
2.06 23:19
Сотрудники Минлесхоза РТ освоили новый формат субботника
События

03 июняХалида Бигичева покидает сцену: «Видимо, время данного мне таланта истекло»

03 июняПутешествие в Санкт-Петербург: Бюджетный отпуск, арт-пространства и романтика северной столицы

02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»

02 июняНезнакомая Беларусь: замки, стрит-арт и промышленный туризм

02 июняУ вас появился «особенный» ребенок: что делать?

02 июняОльга Тимуца о синдроме Ретта: Для родителей порой это шок длиной в десятилетия

01 июня«Чернобыльский идиот»: выживет ли князь Мышкин и почему Настасья Филипповна голая и немая