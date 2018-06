В США танцевавший агент ФБР случайно выстрелил в человека

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В одном из баров столицы штата Колорадо города Денвер танцевавший агент Федерального бюро расследований случайно выстрелил в другого посетителя заведения. Видеозапись инцидента в своем Twitter’е опубликовал корреспондент News9.

На ролике видно, как танцующий делает сальто и роняет пистолет. Подбирая оружие, он случайно стреляет из него и ранит одного из зрителей.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ