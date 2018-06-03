В Набережных Челнах на пожаре в садовом домике погибла женщина

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Женщина погибла на пожаре в садовом домике в Набережных Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧ России по РТ.
Дачный домик в садовом товариществе «Гидростроитель-2» загорелся 3 июня в третьем часу ночи. Площадь пожара составила 28 квадратных метров.
В процессе тушения пожарные обнаружили тело женщины. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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