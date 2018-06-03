Башар Асад захотел встретиться с Ким Чен Ыном

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Сирии Башар Асад заявил о своем желании посетить Северную Корею и встретиться с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Он сказал об этом в ходе вручения верительной грамоты новому послу КНДР в Дамаске, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Yonhap.
Асад не стал называть предполагаемые сроки поездки, но подчеркнул, что будет и впредь поддерживать политику руководства Северной Кореи и развивать связи с ней.
При этом Президент САР выразил уверенность в том, что Ким Чен Ыну удастся добиться объединения двух Корей.
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и Президент США Дональд Трамп должны встретиться 12 июня. Саммит состоится в Сингапуре.
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