В Казани состоялся благотворительный квест «Следы присутствия»

Квест «Следы присутствия» – это развлекательные соревнования по очистке леса.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В казанском жилом комплексе «Мирный» прошел благотворительный квест «Следы присутствия». Акция объединила более 50 человек, сообщает пресс-служба Дома Роналда Макдоналда в Казани.

Квест «Следы присутствия» – это развлекательные соревнования по очистке леса. Под зажигательную музыку их участники на скорость собирали мусор в лесополосе и получали за это баллы. Победителям вручили призы и сувениры от спонсоров. Также для пришедших на мероприятие ансамбль «Красная горка» организовал народные песни и игры.

Автором идеи квеста в Мирном выступил Денис Ирисов. Он рассказал, что на организацию акции его вдохновило желание многих людей отдыхать в чистой среде и приводить в порядок места кемпингов. Он привел в пример общественное движение «Чистые игры», которое уже несколько лет занимается подобными проектами в России.