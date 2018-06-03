На Займище пройдет турнир по подводной охоте

Состязания будут проходить в течение двух дней по правилам любительского и спортивного рыболовства и международным правилам CMAS.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). На реке Волге у поселка Займище 10 и 11 июня пройдут Открытые соревнования по подводной охоте, сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ .

Соревнования посвящены столетию со дня образования Рабоче-крестьянской Красной Армии. Состязания будут проходить в течение двух дней по правилам любительского и спортивного рыболовства и международным правилам CMAS.

Все участники и гости турнира смогут принять участие в праздничной программе у костра, поиграть в пляжный волейбол и пострелять в тире.

Открытие соревнований состоится в 10 часов по московскому времени. Первый старт 10 июня будет дан в 12 часов, 11-го – в 11 часов. Ежедневно соревнования будут проходить до 17 часов. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 11 июня в 19 часов. Закрытие рыболовного турнира и отъезд участников должны состояться 12 июня.