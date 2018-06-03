В Кузбассе тело пропавшей девочки нашли в старом холодильнике

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В городе Белово Кемеровской области тело исчезнувшей 29 мая семилетней девочки обнаружили в стоявшем на улице старом холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Днем 29 мая ранее не уходивший из дома ребенок отправился гулять и не вернулся. Сначала отец девочки искал ее своими силами, а затем обратился в правоохранительные органы. Следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего лица».
Полицейские и следователи нашли тело ребенка 2 июня. На нем отсутствовали видимые признаки насильственной смерти. Опознание уже состоялась, проводится судмедэкспертиза.
Следствие предполагает, что девочка сама залезла в холодильник, но не смогла открыть дверцу изнутри. Впрочем, будут отрабатываться все версии случившегося, отмечается в сообщении.
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