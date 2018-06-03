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Татар-информ

3 июня 2018, 10:08

ПолитикаОбщество

Лукашенко заявил о попытках «приватизировать Победу» в РФ

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Белорусский лидер напомнил о вкладе в победу в войне всех народов СССР.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о происходящих в России попытках приватизировать победу в Великой Отечественной войне. Он сказал об этом в ходе прошедших в Брестской крепости торжественных мероприятий, передает БЕЛТА.

«Кому-то неймется, что удивительно – в России, приватизировать эту Победу», – отметил Лукашенко и напомнил о вкладе в победу всех народов Советского Союза.

«Вся Беларусь – это памятник», – добавил белорусский лидер, упомянув понесенные его страной потери. И подчеркнул: «И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку».

Кроме того, Александр Лукашенко выступил против попыток противопоставить друг другу такие мемориальные акции, как «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк». «Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить наши красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то?» – не удержался он от риторического вопроса.

В завершение речи политик еще раз напомнил об объединяющей роли победы в Великой Отечественной, которая связывает постсоветские страны. 

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