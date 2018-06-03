На Украине Су-25 пролетел в десяти метрах над пляжем

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Неподалеку от поселка городского типа Кирилловка Запорожской области Украины штурмовик Су-25 украинских ВВС пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря. Очевидец записал и выложил в Сеть видеозапись эпизода.
На видео видно, что боевой самолет прошел вдоль берега на высоте примерно десяти метров. В это время на пляже находились несколько отдыхающих.
По информации издания «Обозреватель», штурмовик принял участие в учениях пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил.
В маневрах были задействованы семь катеров, которые отработали задержание судна-нарушителя, тушение пожара на борту, оказание помощи поврежденному в бою кораблю и постановку дымов, провели учебные стрельбы.
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Площадь пожара порядка ста квадратных метров.
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