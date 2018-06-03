В образовательных учреждениях Елабуги стартовал капремонт

Объекты участвуют в республиканской программе по капитальному ремонту образовательных учреждений старше 30 лет.

(Елабуга, 3 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В двух учреждениях Елабужского района начались работы по капитальному ремонту. Это детский сад № 24 «Росинка» и школа в селе Лекарево. Оба объекта участвуют в республиканской программе по капитальному ремонту образовательных учреждений старше 30 лет.

В детском саду заменят кровлю, окна, двери, пол, а также системы отопления и водоснабжения.

В Лекаревской школе ремонт проводится вперые с 1984 года. Будут отремонтированы фасад, крыша, пол и окна.