Во время ЧМ-2018 в Казани ограничат продажу алкоголя

Госалкогольинспекция РТ запретит употребление и реализацию алкоголя на нескольких городских площадках.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Казани ограничат розничную продажу и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной таре.

Госалкогольинспекция РТ также запретит реализацию спиртного при оказании услуг общественного питания.

Ограничение распространится на стадион «Казань Арена» и близлежащие к нему территории, железнодорожные вокзалы «Казань-1» и «Казань-2», Центральный стадион, ул. Баумана, ул. Петербургская, набережную р. Казанки, автовокзалы «Южный и Восточный», международный аэропорт «Казань», а также зону фан-феста в дни проведения матчей, включая улицу Декабристов, сквер «Молодежный», Центр семьи «Казан», а также улицу С. Хакима с охватом культурного развлекательного комплекса «Ривьера» до пр. Амирхана.

В границах данных территорий алкоголь нельзя будет купить или продать 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5, 6 июля 2018 года.

С 14 июня по 15 июля 2018 года, за исключением 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля 2018 года ограничение также коснется зону фан-феста (обе стороны ул. Декабристов, сквер «Молодежный», улица Комсомольская, ресторан «Круиз», Центр семьи «Казан», от ул. С. Хакима до ул. Меридианной, по ул. Меридианной до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Декабристов).