Горизонтальные полосы на Плутоне оказались дюнами из метанового льда

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Горизонтальные полосы, которые были найдены исследователями на поверхности ледяных равнин Плутона, вероятнее всего — дюны, которые образовались из метанового льда. Об этом сообщает «Хайтек».
По мнению группы ученых из Великобритании, Германии и США, дюны сформировались из ледяных частиц размером около 200 микрометров (0,0002 метра). Причиной их образования явился небольшой ветер — менее 10 метров в секунду, который перенес эти частицы с расположенных рядом гор.
Абсолютно все найденные на поверхности планеты дюны находятся на расстоянии до 75 километров от гор и всегда повернуты в определенную сторону. Это вызвано тем, что с гор дует ветер в сторону равнины.
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