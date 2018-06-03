Горизонтальные полосы на Плутоне оказались дюнами из метанового льда

Абсолютно все найденные на поверхности Плутона дюны находятся на расстоянии до 75 километров от гор и всегда повернуты в определенную сторону.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Горизонтальные полосы, которые были найдены исследователями на поверхности ледяных равнин Плутона, вероятнее всего — дюны, которые образовались из метанового льда. Об этом сообщает «Хайтек».

По мнению группы ученых из Великобритании, Германии и США, дюны сформировались из ледяных частиц размером около 200 микрометров (0,0002 метра). Причиной их образования явился небольшой ветер — менее 10 метров в секунду, который перенес эти частицы с расположенных рядом гор.

Абсолютно все найденные на поверхности планеты дюны находятся на расстоянии до 75 километров от гор и всегда повернуты в определенную сторону. Это вызвано тем, что с гор дует ветер в сторону равнины.