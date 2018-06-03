Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS в день

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS-сообщений в день. Такое решение вынес Верховный суд, пишут «Известия».
Разрешенные законом два сообщения в день можно разбивать на несколько SMS, решил суд.
Так, сообщения, которые были отправлены заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS. Но это лишь в случае, если речь идет о частях одного сообщения, объединенных одним смыслом.
В апреле этого года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь компании «Сентинел кредит менеджмент» и «Активбизнесколлекшн» к административной ответственности. Агентства отправляли заемщику три и пять SMS в день соответственно.
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