Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS в день

Сообщения, отправленные заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS, указал Верховный суд России в своем определении.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS-сообщений в день. Такое решение вынес Верховный суд, пишут «Известия».

Разрешенные законом два сообщения в день можно разбивать на несколько SMS, решил суд.

Так, сообщения, которые были отправлены заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS. Но это лишь в случае, если речь идет о частях одного сообщения, объединенных одним смыслом.

В апреле этого года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь компании «Сентинел кредит менеджмент» и «Активбизнесколлекшн» к административной ответственности. Агентства отправляли заемщику три и пять SMS в день соответственно.