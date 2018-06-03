Пользователи браузера Chrome могут авторизироваться на сайтах без пароля

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Пользователям браузера Chrome стала доступна авторизация на сайтах без использования пароля, сообщает портал «Хайтек».
Google научила свой браузер авторизировать пользователей через биосенсоры и USB-носители. Таким образом, Chrome стал вторым браузером с функцей биометрических сенсоров для авторизации после Mozilla. Разработчики уверены, что биосенсоры снизят возможность потери пароля.
После апгрейда улучшилась безопасность браузера. Теперь сайтам будет еще сложнее получить информацию из других открытых вкладок.
Следующая новость
Автобусы будут прибывать в Казань только через три въезда: Мамадышский тракт, Оренбургский тракт, Горьковское шоссе.
Площадь пожара порядка ста квадратных метров.
На следующее экологическое мероприятие, которое состоится 8 июня на озере Глубокое, приглашаются все желающие.
Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.
На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»