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В Кировском районе Казани горел частный дом

Татар-информ

3 июня 2018, 05:28

Hi-Tech

Пользователи браузера Chrome могут авторизироваться на сайтах без пароля

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Компания Google расширила возможности своего браузера и добавила функцию биометрических сенсоров для авторизации.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Пользователям браузера Chrome стала доступна авторизация на сайтах без использования пароля, сообщает портал «Хайтек».

Google научила свой браузер авторизировать пользователей через биосенсоры и USB-носители. Таким образом, Chrome стал вторым браузером с функцей биометрических сенсоров для авторизации после Mozilla. Разработчики уверены, что биосенсоры снизят возможность потери пароля.

После апгрейда улучшилась безопасность браузера. Теперь сайтам будет еще сложнее получить информацию из других открытых вкладок.

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