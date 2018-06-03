Ученый предсказал смерть инопланетян от рук человека

Российский физик Александр Березин считает, что люди уничтожат инопланетян из-за свойственной им агрессии.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Вероятность того, что в будущем человечество уничтожит инопланетные расы, а не наоборот, крайне велика. Такой точки зрения придерживается физик-теоретик из Московского института электронной техники Александр Березин, пишут «Известия».

Ученый уверен, что когда люди будут достаточно развиты для контакта с инопланетянами, они уничтожат их из-за свойственной человечеству агрессии. Также вероятно, что человек неосознано уничтожит инопланетные расы — если, например, для освоения галактики потребуются несовместимые с жизнью инопланетных созданий ресурсы.

В своей книге Александр Березин также изложил видение парадокса Ферми (отсутствие точных доказательств существования НЛО — прим. Т-и). По мнению физика-теоретика, инопланетяне погибают еще до того, как их обнаружение становится возможным. Парадокс Ферми он также объясняет сильной гравитацией на остальных планетах.