Ученый предсказал смерть инопланетян от рук человека

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Вероятность того, что в будущем человечество уничтожит инопланетные расы, а не наоборот, крайне велика. Такой точки зрения придерживается физик-теоретик из Московского института электронной техники Александр Березин, пишут «Известия».
Ученый уверен, что когда люди будут достаточно развиты для контакта с инопланетянами, они уничтожат их из-за свойственной человечеству агрессии. Также вероятно, что человек неосознано уничтожит инопланетные расы — если, например, для освоения галактики потребуются несовместимые с жизнью инопланетных созданий ресурсы.
В своей книге Александр Березин также изложил видение парадокса Ферми (отсутствие точных доказательств существования НЛО — прим. Т-и). По мнению физика-теоретика, инопланетяне погибают еще до того, как их обнаружение становится возможным. Парадокс Ферми он также объясняет сильной гравитацией на остальных планетах.
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