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Татар-информ

3 июня 2018, 03:14

Общество

Инженер заставил Google Assistant выстрелить из пистолета

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Фото: скриншот из видео


В Интернете появилось видео, где ученый из Калифорнийского университета попросил выстрелить с помощью фразы «Окей, Google, активируй пистолет».

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Сеть попало видео, где мужчина попросил Google Assistant с помощью голосовых команд выстрелить из пистолета в яблоко, сообщает «Хайтек».

Автором ролика стал художник и инженер из Калифорнийского университета в Беркли Александр Ребен. На видео слышно, как он произносит «Окей, Google, активируй пистолет». Вскоре оружие выстреливает.

По словам инженера, подобный трюк он проделывал и с другими устройствами, например, Amazon Echo. Этим проектом Ребен хочет спровоцировать разговор о рамках того, что дозволяется делать искусственному интеллекту. 

Среди разработок инженера — робот, который способен умышленно навредить человеку. Ребен первым создал робота, чтобы тот мог нарушить Первый закон робототехники. Эта разработка обратила на себя внимание мировых СМИ.

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