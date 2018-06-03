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Эльза Кузнецова

3 июня 2018, 02:32

Общество

На Сабантуе в Узбекистане состоялся баттл по татарским танцам

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Лучшие танцоры получили призы.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 27 мая в центральном парке города Ферганы состоялся праздник татарского и башкирского народов «Сабантуй-2018», на котором участники праздника устроили баттл татарского танца. Об этом сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

Концертную программу открыли дойристы из ферганской музыкальной школы искусств № 4, затем выступили танцовщицы ансамбля «Шодиена» с колоритными узбекскими, в том числе и бухарским и хорезмским танцами. Детский коллектив «Солнышко» Центрального дома культуры г. Ферганы продемонстрировал классические узбекские танцы и русскую кадриль.

На Сабантуе с народными песнями также выступили хоровые коллективы Татарского центра – «Кубалягем», русского центра «Вдохновение» и «Сударушка», немецкого центра «Надежда». В исполнении Равиля Тугушева и Элины Абдуллаевой прозвучали песни на русском и татарских языках: татарские «Уфтанма», «Якын дус», «Воскресение» и «Лето кастаньет».

Для гостей праздника состоялись викторины по знанию татарских народных традиций и обычаев, литературы, национальных праздников и популярных блюд. Победители получили подарки от организаторов. Сразу после викторины свои спортивные достижения в боксе и восточных единоборствах показали юные спортсмены из областного спортивного комитета. Следом состоялся конкурс татарского танца, где лучшие танцоры также получили призы.

Праздник завершился татарской дискотекой, после которой желающие могли попробовать татарские блюда, приготовленные собственноручно участницами ансамбля «Кубалягем» и гостями из Андижана.

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