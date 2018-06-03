«Чеховская осень» в Ялте пройдет с участием драматурга Данила Салихова

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 26 – 28 октября в Крыму состоится IX Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2018» с участием председателя Союза писателей РТ, заслуженного деятеля искусств РТ, драматурга Данила Салихова. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.
В прошлом году Данил Салихов принимал участие в работе литературного форума в качестве члена жюри.
Основные мероприятия пройдут в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова, Доме-музее им. А.П. Чехова (Белая Дача).
Жюри выберет лауреатов в категориях пейзажной, любовной и философской лирики, военной и свободной авторской песни, стихов для детей и других номинациях. Также пройдет поэтический ринг «Крымская муза» и конкурс поэтов-маринистов «Я люблю тебя, море».
Лауреатов наградят дипломами и подарками, а их произведения будут опубликованы на сайте http://brega-crimea.ru, в сборнике «Чеховская осень-2018», изданном по итогам мероприятия, в альманахе Регионального Союза писателей Республики Крым «Брега Тавриды», в федеральных и региональных СМИ.
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