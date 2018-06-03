Главное
В Кировском районе Казани горел частный дом

Эльза Кузнецова

3 июня 2018, 01:30

Культура

«Чеховская осень» в Ялте пройдет с участием драматурга Данила Салихова

Рекомендуем


В прошлом году Данил Салихов принимал участие в работе литературного форума в качестве члена жюри.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 26 – 28 октября в Крыму состоится IX Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2018» с участием председателя Союза писателей РТ, заслуженного деятеля искусств РТ, драматурга Данила Салихова. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.

В прошлом году Данил Салихов принимал участие в работе литературного форума в качестве члена жюри.

Основные мероприятия пройдут в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова, Доме-музее им. А.П. Чехова (Белая Дача).

Жюри выберет лауреатов в категориях пейзажной, любовной и философской лирики, военной и свободной авторской песни, стихов для детей и других номинациях. Также пройдет поэтический ринг «Крымская муза» и конкурс поэтов-маринистов «Я люблю тебя, море».

Лауреатов наградят дипломами и подарками, а их произведения будут опубликованы на сайте http://brega-crimea.ru, в сборнике «Чеховская осень-2018», изданном по итогам мероприятия, в альманахе Регионального Союза писателей Республики Крым «Брега Тавриды», в федеральных и региональных СМИ.

 

Следующая новость

В Набережных Челнах прошел фестиваль казачьей культуры «Закамская засечная линия»

Новости дня
01:30
«Чеховская осень» в Ялте пройдет с участием драматурга Данила Салихова
00:25
Выпускник КФУ создал 3D модель лунного кратера Тихо
2.06 23:19
Сотрудники Минлесхоза РТ освоили новый формат субботника
2.06 22:46
В Турции запретили Uber
2.06 22:18
Россия возобновит импорт картофеля из некоторых регионов Египта
2.06 21:47
СМИ: Израиль нанес ответный удар по сектору Газа
2.06 21:34
На время чемпионата мира по футболу ограничат въезд автобусов в Казань

Автобусы будут прибывать в Казань только через три въезда: Мамадышский тракт, Оренбургский тракт, Горьковское шоссе.

2.06 21:14
Израильская армия заявила о ракетной атаке со стороны сектора Газа
2.06 21:01
Российские «художницы» завоевали золото чемпионата Европы
2.06 20:37
Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
2.06 20:18
В Кировском районе Казани горел частный дом

Площадь пожара порядка ста квадратных метров.

2.06 20:07
СБУ пыталась завербовать корреспондента РИА Новости
2.06 19:46
Из-за закурившего мужчины эвакуировали торговый центр в Подмосковье
2.06 19:32
Климкин призвал коллег по всему миру «давить на Россию»
2.06 19:16
ЦИК РТ объявил дату дополнительных выборов в Госсовет Татарстана
2.06 18:58
В День очистки водоемов было обследовано дно Волги

На следующее экологическое мероприятие, которое состоится 8 июня на озере Глубокое, приглашаются все желающие.

2.06 18:44
Княгиня Романова проехала по Крымскому мосту
2.06 18:33
В Набережных Челнах прошел фестиваль казачьей культуры «Закамская засечная линия»

Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.

2.06 18:15
Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана
2.06 17:56
СМИ: Закупка Турцией российских С-400 станет «ночным кошмаром НАТО»
2.06 17:32
Юрий Башмет рассказал о том, как Рахманинов впервые заставил его поставить классику выше Beatles

На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.

2.06 17:14
Украинские силовики обстреляли город Докучаевск
2.06 16:58
Саудовская Аравия пригрозила Катару военной акцией в случае покупки С-400
2.06 16:45
Более 400 сотрудников РКБ стали потенциальными донорами костного мозга
2.06 16:26
Кабмин Каталонии вступил в полномочия
События

02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»

02 июняНезнакомая Беларусь: замки, стрит-арт и промышленный туризм

02 июняУ вас появился «особенный» ребенок: что делать?

02 июняОльга Тимуца о синдроме Ретта: Для родителей порой это шок длиной в десятилетия

01 июня«Чернобыльский идиот»: выживет ли князь Мышкин и почему Настасья Филипповна голая и немая

01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов

01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»