«Чеховская осень» в Ялте пройдет с участием драматурга Данила Салихова

В прошлом году Данил Салихов принимал участие в работе литературного форума в качестве члена жюри.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 26 – 28 октября в Крыму состоится IX Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2018» с участием председателя Союза писателей РТ, заслуженного деятеля искусств РТ, драматурга Данила Салихова. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.



В прошлом году Данил Салихов принимал участие в работе литературного форума в качестве члена жюри.



Основные мероприятия пройдут в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова, Доме-музее им. А.П. Чехова (Белая Дача).



Жюри выберет лауреатов в категориях пейзажной, любовной и философской лирики, военной и свободной авторской песни, стихов для детей и других номинациях. Также пройдет поэтический ринг «Крымская муза» и конкурс поэтов-маринистов «Я люблю тебя, море».



Лауреатов наградят дипломами и подарками, а их произведения будут опубликованы на сайте http://brega-crimea.ru, в сборнике «Чеховская осень-2018», изданном по итогам мероприятия, в альманахе Регионального Союза писателей Республики Крым «Брега Тавриды», в федеральных и региональных СМИ.