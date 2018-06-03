Выпускник КФУ создал 3D модель лунного кратера Тихо

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Выпускник Казанского федерального университета Ренат Салимов во время учебы в вузе изучил «лунные озера» вблизи кратера Тихо и создал его трехмерную модель, сообщает пресс-служба КФУ.
Ренат Салимов рассказал, что ученые многих стран на сегодняшний день ищут наиболее подходящие места для строительства лунных баз. Самым подходящим местом, по мнению многих ученых, является кратер Тихо – наиболее заметный с видимой стороны Луны. Его диаметр составляет 85 км.
Ренат сделал две трехмерные модели с интервалом в 46 лет. На обеих моделях видны расплавы, образовавшие бассейны «озер». Предположительно кратер сформировался в результате удара метеорита и образовался относительно недавно – около 108 млн лет назад.
Ренат изучил также центральный пик кратера, который возвышается над его поверхностью на 2 км, и построил его 3D-модель. По исследованиям студента, это пик оказался похожим на земную скалу и, вполне возможно, что он был образован не от удара метеорита. Студент пришел к выводу, что кратер имеет совершенно другое происхождение.
Далее Ренат продолжит свои исследования в магистратуре КФУ.
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