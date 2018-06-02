СМИ: Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Израильская армия нанесла удар по территории сектора Газа в ответ на ракетную атаку, которая была совершена ранее. Об этом сообщает RT со ссылкой на Press TV.
Ранее сообщалось, что со стороны сектора Газа были запущены две ракеты по Израилю.
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