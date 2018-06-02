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Татар-информ

2 июня 2018, 21:47

Политика

СМИ: Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

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Ранее ВС Израиля сообщили о ракетной атаке со стороны сектора Газа.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Израильская армия нанесла удар по территории сектора Газа в ответ на ракетную атаку, которая была совершена ранее. Об этом сообщает RT со ссылкой на Press TV.

Ранее сообщалось, что со стороны сектора Газа были запущены две ракеты по Израилю.

 

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