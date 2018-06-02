На время чемпионата мира по футболу ограничат въезд автобусов в Казань

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Во время проведения в России чемпионата мира по футболу будет ограничен въезд автобусов в Казань. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Так, запрещено будет въезжать на территорию города автобусам категории М2 и М3 (автобусы с разрешенной максимальной массой до и более 5 тонн), за исключением:
— автобусов, которые регулярно осуществляют перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
— автобусов, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированы в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», владельцы которых предупреждают о планируемом въезде в город «Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».
— автобусов, которым разрешен въезд уполномоченным территориальным органом МВД РФ.
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