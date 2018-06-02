Израильская армия заявила о ракетной атаке со стороны сектора Газа

Одну из ракет удалось сбить.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). По Изралю были пущены две ракеты со стороны сектора Газа. Об этом пресс-служба ВС Израиля сообщила в Twitter.

Одну из ракет удалось сбить, заявили представители израильской армии.

«Одна ракета была перехвачена системой „Железный купол“, вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа», — говорится в сообщении в социальной сети.