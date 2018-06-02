Российские «художницы» завоевали золото чемпионата Европы

Россиянки по итогам упражнений с пятью обручами набрали 22,500 балла.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата Европы в многоборье в групповых упражнениях, передает РИА Новости.

Спортсменки по итогам упражнений с пятью обручами набрали 22,500 балла. Также они стали первыми в квалификации упражнений с тремя мячами и двумя скакалками. В целом за два дня «художницы» набрали 43,625 балла.

Серебро чемпионата получили итальянские гимнастки, бронзу — болгарская сборная.