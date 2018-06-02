Российские «художницы» завоевали золото чемпионата Европы

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата Европы в многоборье в групповых упражнениях, передает РИА Новости.
Спортсменки по итогам упражнений с пятью обручами набрали 22,500 балла. Также они стали первыми в квалификации упражнений с тремя мячами и двумя скакалками. В целом за два дня «художницы» набрали 43,625 балла.
Серебро чемпионата получили итальянские гимнастки, бронзу — болгарская сборная.
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