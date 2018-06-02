Сотрудники Минлесхоза РТ освоили новый формат субботника

Команды очищали лес от мусора на скорость, получая баллы за каждый собранный мешок.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Сегодня в лесополосе поселка Мирный сотрудники Министерства лесного хозяйства РТ, общественная организация «Мы то, что мы делаем» и благотворительный фонд «Родники мира» освоили новый формат субботника — квест по уборке мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Команды очищали лес от мусора на скорость, получая баллы за каждый собранный мешок.

Победители получили ценные призы. Для участников квеста была организована развлекательная программа, а также полевая кухня.