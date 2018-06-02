Волочкова показала фото без купальника

Рекомендуем
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram`e фотографию, на которой запечатлена без купальника.
«Пирс», – лаконично подписала снимок бывшая балерина.
На фото Анастасия прикрывает грудь руками, а ноги скрещены. Поклонники принялись высмеивать Волочкову: «Купальник постирала», – предположили они. «Блины расплющила», – отметили более наблюдательные подписчики. «После подобных фото, больше никогда без своего полотенца не сяду на шезлонги, пирсы и т.д..... стремно», – высказались брезгливые подписчики.
Некоторые упрекнули танцовщицу в том, что она в таком виде разгуливает перед детьми.
Фоллловеры также задумались об авторе снимка. По их мнению, Волочкова подает плохой пример для 12-летней дочери Ариадны и призвали ее «поиметь стыд». После всех негативных комментариев Анастасия запретила пользователям оставлять комментарии.
Ранее сообщалось, что Лада Дэнс продемонстрировала интимную часть тела.
Следующая новость
Площадь пожара порядка ста квадратных метров.
На следующее экологическое мероприятие, которое состоится 8 июня на озере Глубокое, приглашаются все желающие.
Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.
На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.
В поселке Алексеевское открылся XVI фестиваль, ставший визитной карточкой Татарстана.
Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.
В Набережночелнинской школе-интернат «Омет» № 86 обучаются и проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»