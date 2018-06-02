Волочкова показала фото без купальника

На фото Анастасия прикрывает грудь руками, а ноги скрещены.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram`e фотографию, на которой запечатлена без купальника.



«Пирс», – лаконично подписала снимок бывшая балерина.



На фото Анастасия прикрывает грудь руками, а ноги скрещены. Поклонники принялись высмеивать Волочкову: «Купальник постирала», – предположили они. «Блины расплющила», – отметили более наблюдательные подписчики. «После подобных фото, больше никогда без своего полотенца не сяду на шезлонги, пирсы и т.д..... стремно», – высказались брезгливые подписчики.



Некоторые упрекнули танцовщицу в том, что она в таком виде разгуливает перед детьми.



Фоллловеры также задумались об авторе снимка. По их мнению, Волочкова подает плохой пример для 12-летней дочери Ариадны и призвали ее «поиметь стыд». После всех негативных комментариев Анастасия запретила пользователям оставлять комментарии.



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