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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани горел частный дом №6 на улице Чигорина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В 19.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании.
Площадь пожара порядка ста метров: горели дом и надворные постройки. Огнеборцам удалось снять угрозу распростарнения огня и потушить пожар. На месте работали пожарные ПСЧ №3 и 4. Никто не пострадал.
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Площадь пожара порядка ста квадратных метров.
На следующее экологическое мероприятие, которое состоится 8 июня на озере Глубокое, приглашаются все желающие.
Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.
На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.
В поселке Алексеевское открылся XVI фестиваль, ставший визитной карточкой Татарстана.
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В Набережночелнинской школе-интернат «Омет» № 86 обучаются и проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»