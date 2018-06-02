Площадь пожара порядка ста квадратных метров.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани горел частный дом №6 на улице Чигорина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 19.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании.

Площадь пожара порядка ста метров: горели дом и надворные постройки. Огнеборцам удалось снять угрозу распростарнения огня и потушить пожар. На месте работали пожарные ПСЧ №3 и 4. Никто не пострадал.