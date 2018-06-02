СБУ пыталась завербовать корреспондента РИА Новости

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). СБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости Ирину Высокович во время ее командировки в Херсон для освещения судебного процесса по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА Новости.
На входе в зал заседаний к ней подошли неизвестные в штатском и вывели на улицу «под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов», а затем, представившись сотрудниками СБУ, привезли в какое-то административное здание за высоким забором, рассказала Высокович.
Она отметила, что ей задавали вопросы о работе на Первом балтийском канале, с которым она ранее сотрудничала, спрашивали о том, на кого журналистка работает. Затем один из мужчин заявил, что ее готовы отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», поэтому необходимо подписать некоторые документы.
Спустя несколько часов беседы ее вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости, поделилась корреспондент.
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