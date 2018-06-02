Климкин призвал коллег по всему миру «давить на Россию»

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин разослал своим коллегам по всему миру письма с просьбой давить Москву с целью освобождения украинских заключенных. Об этом министр рассказал в своем микроблоге в Twitter.
«Отправил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех», — говорится в сообщении в социальной сети.
Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку, добавил Климкин.
Кроме того, министр призывал усилить антироссийские санкции.
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