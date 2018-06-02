В День очистки водоемов было обследовано дно Волги

На следующее экологическое мероприятие, которое состоится 8 июня на озере Глубокое, приглашаются все желающие.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Сегодня в рамках Международного дня очистки водоемов было обследовано дно реки Волга и взяты пробы воды в районе поселка Займище. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Водолазы отобрали пробы грунта на глубине 18 метров. В реке не было найдено посторонних предметов, а само дно является чистым, сообщил участник подводно-исследовательского отряда РГО Максим Астахов.

Кроме того, специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ взяли пробы природной воды в русле реки и в прибрежной зоне поселка Займище.

По результатам экспресс-анализа природной воды на содержание кислорода было выявлено, что качество воды соответствует всем нормам, рассказал замначальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Айрат Шигапов.

«Дни очистки водоемов» ежегодно проводит Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества в РТ.

Субботники по очистке береговых полос и дна водных объектов Татарстана будут проходить до конца августа.

На следующее экологическое мероприятие, которое состоится 8 июня на озере Глубокое, приглашаются все желающие.