В День очистки водоемов было обследовано дно Волги

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Сегодня в рамках Международного дня очистки водоемов было обследовано дно реки Волга и взяты пробы воды в районе поселка Займище. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Водолазы отобрали пробы грунта на глубине 18 метров. В реке не было найдено посторонних предметов, а само дно является чистым, сообщил участник подводно-исследовательского отряда РГО Максим Астахов.
Кроме того, специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ взяли пробы природной воды в русле реки и в прибрежной зоне поселка Займище.
По результатам экспресс-анализа природной воды на содержание кислорода было выявлено, что качество воды соответствует всем нормам, рассказал замначальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Айрат Шигапов.
«Дни очистки водоемов» ежегодно проводит Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества в РТ.
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