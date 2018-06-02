Россия возобновит импорт картофеля из некоторых регионов Египта

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). С 6 июня Россия возобновит импорт картофеля из регионов Египта, в которых культура не болеет бурой гнилью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.
«Действительно, принято такое решение после очередных переговоров с Египтом. Мы открываем 8 зон, свободных от бурой гнили картофеля», — заявила Юлия Мелано.
Поставки станут возможны с 6 июня, отметила она.
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