Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана

Рекомендуем
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Североатлантический альянс не будет помогать Израилю в случае нападения со стороны Ирана, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.
Альянс не может дать Израилю полных гарантий безопасности в связи с тем, что страна не входит в состав НАТО, хотя и является партнером блока, пояснил Столтенберг.
Ранее в СМИ сообщалось, что закупка Турцией российских С-400 станет «ночным кошмаром НАТО».
Следующая новость
Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.
На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.
В поселке Алексеевское открылся XVI фестиваль, ставший визитной карточкой Татарстана.
Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.
В Набережночелнинской школе-интернат «Омет» № 86 обучаются и проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича.
В Татарстане был дан старт мероприятиям, посвященным 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.
В казанском парке «Черное озеро» поселились австралийские лебеди Одиллия и Зигфрид.
Несколько спортсменов вышли на воду при ледяном ветре.
В парке сфотографировать и покормить черных пернатых, названных именами героев балета «Лебединое озеро».
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»