Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана

Израиль не входит в НАТО, хотя и является партнером блока, поэтому не может рассчитывать на помощь со стороны альянса.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Североатлантический альянс не будет помогать Израилю в случае нападения со стороны Ирана, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

Альянс не может дать Израилю полных гарантий безопасности в связи с тем, что страна не входит в состав НАТО, хотя и является партнером блока, пояснил Столтенберг.

Ранее в СМИ сообщалось, что закупка Турцией российских С-400 станет «ночным кошмаром НАТО».