СМИ: Закупка Турцией российских С-400 станет «ночным кошмаром НАТО»

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Если Турция приобретет российские зенитные ракетные комплексы С-400 и истребители пятого поколения Су-57, то НАТО ожидает «ночной кошмар». Об этом сообщает RT со ссылкой на Business Insider.
Стремление сената США заблокировать поставки Турции 100 истребителей F-35 может привести к тому, что Анкара закупит российские истребители Су-57, говорится в сообщении издания.
Такой вариант развития событий станет «ночным кошмаром» для сил Североатлантического альянса, так как закупка российских комплексов ЗРК С-400 также «может открыть России окно в НАТО», отмечает автор статьи.
Ранее сообщалось, что Турция не исключает вариант покупки российских Су-57 вместо американских F-35.
Также Саудовская Аравия заявила, что готова применить силу против Катара, если Доха приобретет российские зенитные ракетные системы С-400.
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