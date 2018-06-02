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Юрий Башмет рассказал о том, как Рахманинов впервые заставил его поставить классику выше Beatles

Татар-информ

2 июня 2018, 17:32

Культура

Юрий Башмет рассказал о том, как Рахманинов впервые заставил его поставить классику выше Beatles

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Фото: Михаил Захаров


На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани с аншлагом открылся VIII Международный фестиваль фортепианной музыки имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский пригласил давнего друга, прославленного российского музыканта и деятеля искусств, художественного руководителя камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета.

«В моей жизни для меня Рахманинов — это больше, чем Рахманинов, поскольку на его музыке... А я был тогда увлечен гитарой и Beatles, но ходил в музыкальную школу. И вот на одном из уроков в школе нам поставили Второй фортепианный концерт, и я уговорил моего друга, чтобы он дал мне послушать пластинку этого произведения. Поставил, слушал долго, потом разбудил папу и маму, которые уже легли спать, заставил их со мной слушать уже шестой или седьмой раз, вот тогда я понял, что полюбил классическую музыку», — поделился Юрий Башмет за несколько минут до выхода на сцену.

В этот вечер гостям фестиваля представили Второй концерт и сюиту «Симфонические танцы» Рахманинова в интерпретации финского пианиста Олли Мустонена. Если визит Башмета для казанских меломанов — не редкость, музыкант уже не первый сезон посещает город несколько раз в году, то с Олли Мустоненом зал познакомился впервые. Музыкант родился в 1967 году в Хельсинки и в достаточно юном возрасте заслужил славу не только виртуозного исполнителя, но и блестящего интерпретатора, дирижера и самобытного композитора.

Многие годы существует творческий союз Мустонена с оркестром Мариинского театра и Валерием Гергиевым, музыкант работает с Родионом Щедриным, который посвятил пианисту Пятый фортепианный концерт. К слову, 24 января в Москве на праздничном концерте, посвященном 65-летию Юрия Башмета, Олли Мустонен вместе с Ксенией Башмет, Михаилом Мунтяном и участниками ансамбля «Солисты Москвы» исполнил целый ряд сочинений.

Интересно, что сам музыкант, рассуждая о собственном «универсализме» как исполнителя, сочинителя и дирижера, приводит в пример именно Сергея Рахманинова. «Конечно, такое сочетание не обязательно должно быть в каждом музыканте, но внутреннее взаимодействие между композитором и исполнителем очень полезно, хотя в последние лет 70 такой универсализм встречается недостаточно часто», — рассказал Мустонен журналу «PianoФорум».

Фестиваль «Белая сирень», в 2010 году основанный художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским, в этом году проводится в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018, матчи которого вскоре примет Казань. Фестивальные концерты продолжатся до 7 июля.

В этом году на фестивале прозвучат произведения великих композиторов — Рахманинова, Гершвина, Лютославского, Шостаковича, Мендельсона, Римского-Корсакова, Прокофьева, Щедрина и Стравинского — в интерпретациях постоянного гостя и вдохновителя фестиваля пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, элегантной и харизматичной пианистки Полины Осетинской, российского пианиста, обладателя I премии XV конкурса Чайковского Дмитрия Маслеева и юных, начинающих пианистов.

По приглашению маэстро Сладковского на фестивале выступят такие известные дирижеры, как Сесар Альварес, Тимур Зангиев. Впервые в Казани с ГСО РТ выступит эстонская девушка-дирижер — Кристийна Поска.

«Конечно, когда я приехал в Казань — город Шаляпина, артиста, который всю жизнь тесно дружил с Рахманиновым, — то подумал: „Какая несправедливость. Шаляпинский фестиваль тут есть, а Рахманиновского нет“. И создал фестиваль „Белая сирень“. А дальше судьба распорядилась так, что Денис Мацуев привез на наш первый фестиваль в 2011 году внука, Александра Рахманинова: он согласился стать почетным президентом нашего фестиваля и благословил его. Мне повезло через одно рукопожатие приблизиться к Сергею Васильевичу» — цитирует пресс-служба ГСО РТ Александра Сладковского.

За семь лет существования фестиваль приглашал на сцену Государственного большого концертного зала им. С. Сайдашева более 40 выдающихся российских и зарубежных музыкантов из 10 стран мира. Среди них — Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Николай Луганский, Борис Березовский, Вадим Холоденко, Рамзи Ясса, Фредерик Кемпф, Максим Могилевский, Барри Дуглас и Валентина Лисица.

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Юрий Башмет рассказал о том, как Рахманинов впервые заставил его поставить классику выше Beatles

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