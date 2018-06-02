Кабмин Каталонии вступил в полномочия

В Каталонии завершился период прямого правления Мадрида, который продолжался более семи месяцев.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 2 июня, в Мадриде прошла церемония вступления в должность 13 новых членов Правительства Каталонии во главе с Кимом Торрой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

После этой церемонии автоматически завершился период прямого правления Мадрида, который продолжался более семи месяцев.

На церемонии члены Правительства автономии пообещали «добросовестно в соответствии с законом исполнять свои обязанности» и быть верными главе каталонского Правительства.

Торра вступил в должность 17 мая, но он не стал заявлять о своей верности Конституции Испании и не стал присягать королю Испании Филиппу VI, пообещав быть преданным «народу Каталонии».