На «Алексеевских перезвонах» прозвучал колокольный звон из сирийского Хмеймима

В поселке Алексеевское открылся XVI фестиваль, ставший визитной карточкой Татарстана.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в поселке Алексеевское открылся XVI фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». На открытии после приветственных слов был показан видеосюжет из Сирии, которым один из постоянных участников поздравил собравшихся перезвоном с российской военной базы.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию памяти святых Царственных страстотерпцев — семье Романовых и 10-летию освящения храма Воскресения Христова. Фестиваль начал работу задолго до официального открытия. Жители Алексеевского и гости из разных городов Татарстана и России с раннего утра гуляли по «Городу мастеров», где расположились палатки с самым разным товаром — поделками и угощением, народными костюмами и глиняной посудой, ювелирными украшениями и игрушками.

На отдельной площадке «Казачья слобода» слышались выстрелы — казаки учили меткой стрельбе всех желающих и затевали веселые народные игры с песнями.

Открытие проходило на Соборной площади, рядом с величественным храмом Воскресения Христова. Тема фестиваля этого года — «Сияй в веках, Святая Русь», и именно ей и был посвящен первый номер гала-концерта. Под патриотическую песню на сцене появлялись взрослые и дети в народных костюмах: девчушки в красных сарафанах, статные девушки в льняных платьях с русскими национальными узорами, три богатыря и сама святая Русь в белом платье и в сопровождении маленьких ангелов.

Для открытия фестиваля на сцену вышли высокие гости: Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен, глава Алексеевского района Сергей Демидов и настоятель Воскресенского храма протоиерей Павел.

«Вот уже 16-й год созывают колокола Воскресенского собора гостей на гостеприимную Алексеевскую землю. Но если оглянуться назад, то можно вспомнить, что в 2003 году была установлена первая звонница, и впервые в нашем районе прозвучал колокольный звон. Фестиваль „Алексеевские перезвоны“ давно вышел за рамки районного праздника. Он стал нашей визитной карточкой», — на правах хозяина первым приветствовал гостей и участников фестиваля Сергей Демидов.

Алексей Песошин сердечно поздравил собравшихся с праздником, фестивалем колокольного звона. Он отметил, что «Алексеевские перезвоны» — еще одна уникальная площадка Татарстана для межкультурного диалога. Глава Правительства РТ сказал, что фестиваль обрел всероссийскую известность, и география участников, собравшихся со всей страны, Украины и Белоруссии, доказывает это.

Владыка Пармен благословил открытие фестиваля. Но перед тем, как концерт продолжился, гостям показали видеосюжет, записанный на российской военной базе в Хмеймиме. Сейчас там находится один из постоянных участников фестиваля, звонарь отец Виталий. В Алексеевском зазвучал колокольный звон из далекой Сирии.

По словам директора фестиваля Надежды Тарасовой, в этом году в фестивале принимают участие 62 звонаря со всей России, а также из Украины — приехал, например, коллектив с хутора Диканька, Белоруссии — минская консерватория, более 250 участников концерта. Самые возрастные звонари — Александр Герасимов и Сергей Мальцев из Ростова Великого, им больше 60 лет. Самые маленькие звонари — воспитанники детской школы искусств «Младость» из Самары, им по 8 — 10 лет.

Пока шел гала-концерт, в «Казачьей слободе» проходила альтернативная программа. Казанские, алексеевские и самарские казаки устроили на своем поле игрища, песнопения и реконструкцию боевых сражений. «Такие праздники очень нужны. Они объединяют, дают жизнь нашим давним традициям, которые мы передаем нашим детям. Приезжаем сюда семьями пообщаться с товарищами, показать игры, рукопашный бой, устроить казачий вар», — рассказал корреспонденту «Татар-информ» атаман Казанского городского казачьего общества, войсковой старшина Олег Логинов.

Первый день праздника завершится вечерним фейерверком. 3 июня в программе — кинофестиваль «Живоносный источник» и концерт ведущих артистов: солистки орловской филармонии Натальи Куприяновой, певца и композитора из Санкт-Петербурга Игоря Балакирева, ансамбля гусляров «Живая вода» и многих других.