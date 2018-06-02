Более 400 сотрудников РКБ стали потенциальными донорами костного мозга

О своей готовности стать донором заявили как младший медперсонал, так и руководство больницы.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сотрудники Республиканской клинической больницы сдали кровь и стали потенциальными донорами Национального регистра доноров костного мозга, сообщает пресс-служба клиники.

О своей готовности стать донорами костного мозга заявили заведующие, врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал отделений терапевтической, хирургической и травматологической службы, сотрудники реанимаций и интенсивной терапии, консультативной поликлиники и лабораторий, онкогематологии, гемодиализа, отделения пересадки почки и переливания крови. Одним из первых участником акции «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» стал главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

«Каждый здравомыслящий человек, обладая уникальной генетической информацией, может делиться данной возможностью с остальными. Участие в Национальном регистре дает уникальную возможность внести значительный вклад в здоровье населения», – подчеркнул руководитель клиники.

Сдать кровь остальные сотрудники больницы смогут в течение всего года.