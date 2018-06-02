В Казани укушенная змеей женщина родила дочку в РКБ

Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Женщина, которую во время беременности укусила змея, успешно родила дочь в Акушерском Обсерцационном отделении Перинатального центра РКБ, сообщает пресс-служба больницы.

Гадюка укусила беременную во время прогулки у реки. Женщину госпитализировали в отделение токсикологии городской больницы № 7, когда ее состояние стабилизировалось, пациентку перевели в РКБ для дообследования и подготовки к естественным родам.

Девочка появилась на свет в пятницу, 1 июня, благодаря работе акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо, отмечают в пресс-службе.