В Казани укушенная змеей женщина родила дочку в РКБ

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Женщина, которую во время беременности укусила змея, успешно родила дочь в Акушерском Обсерцационном отделении Перинатального центра РКБ, сообщает пресс-служба больницы.
Гадюка укусила беременную во время прогулки у реки. Женщину госпитализировали в отделение токсикологии городской больницы № 7, когда ее состояние стабилизировалось, пациентку перевели в РКБ для дообследования и подготовки к естественным родам.
Девочка появилась на свет в пятницу, 1 июня, благодаря работе акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо, отмечают в пресс-службе.
Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.
В Набережночелнинской школе-интернат «Омет» № 86 обучаются и проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича.
В Татарстане был дан старт мероприятиям, посвященным 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.
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В парке сфотографировать и покормить черных пернатых, названных именами героев балета «Лебединое озеро».
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Местные жители вытащили его из-под завала еще до приезда спасателей, однако помочь ему уже было невозможно.
Двоих пострадавших пожарные передали медикам.
«Алексеевские перезвоны» в этом году посвящены столетию памяти семьи Романовых.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»