Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.

(Набережные Челны, 18 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел фестиваль казачьей культуры «Закамская засечная линия». Его организатором выступил Боровецкий хутор Волжского казачьего общества при поддержке администрации города.

Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города. Поэтому сегодня, несмотря на холодную погоду, в парке Победы собралось немало горожан. Зрители с удовольствием посмотрели зажигательный концерт с участием Закамского казачьего хора, народного ансамбля «Дивоцвiт». Как всегда, шквал аплодисментов вызвала демонстрация умельцами виртуозного владения холодным оружием.

А самой зрелищной частью фестиваля стал турнир по фланкировке — фехтованию казачьей шашкой, гарцевание на лошадях и ярмарка народно-прикладного искусства.

Челнинцы смогли не только посмотреть на казачьи традиции со стороны, но и «примерить» их на себя. Кто-то осмелился прокатиться на горячем скакуне, а кто-то просто отведал казачьи блюда и унес с собой с праздника новый рецепт.