Стивен Сигал запустил российское шоу о единоборствах «Жара Fight»

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Известный голливудский актер Стивен Сигал запустил российское шоу о единоборствах под названием «Жара Fight», пишет газета «Известия».
В шоу будут принимать участие спортсмены из разных стран, специализирующиеся на различных боевых искусствах.
Проект увидел свет при помощи бизнесмена и певца Эмина Агаларова. Презентация программы состоялась 30 мая в московском ТЦ «Вегас Сити Холл».
Стивен Сигал – американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант, шериф и мастер боевых искусств (имеет седьмой дан айкидо). Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года. Он является частым гостем в нашей стране, проводит мастер-классы. В этом году Сигал вместе в Владимирым Путиным побывал на Параде Победы в Москве.
Помимо российского, у актера есть американское и сербское гражданства.
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