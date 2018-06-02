В Казани презентовали документальный фильм-дневник «Афганистан навсегда»

В Татарстане был дан старт мероприятиям, посвященным 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Казани на базе бизнес-центра «Тимерхан» прошла презентация документального фильма-дневника «Афганистан навсегда» с участием ветеранов боевых действий Республики Афганистан.

Презентация фильма приурочена к военно-мемориальным мероприятиям, посвященным грядущему 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

«Сегодня во всех семьях до сих пор ждут пропавших без вести. Пример из моей семьи — мой дед ушел в армию 1938 году и пропал на войне без вести, тогда моему отцу было около года. Ему было очень важно найти, где похоронен его отец и почтить его память. Мы искали более 20 лет и в этом году, 8 мая, в Берлине мы это сделали и установили мемориальную доску. Это очень важно, чтобы у семьи, у детей была память. Сегодня наши боевые товарищи едут в Афганистан и помогают искать могилы без вести пропавших, ведут совместные проекты. Координационный совет всегда поддержит эти проекты. Мы исполнили свой долг, но о нем нельзя забывать», — сказал председатель Координационного совета Кабинета Министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий Республики Афганистан и контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона Иван Егоров.

Какая бы война ни была, это не созидание, а разруха и боль. Это потеря не только людей, которые участвуют в войне, но еще и семьи, которые перенесли утрату, отметил основатель популярной группы «Голубые береты» Олег Гонцов.

По его словам, все, что делается, делается от души. «Это не какие-то коммерческие дела. Это вот именно наш взгляд на эту войну. Навряд ли мы найдем хоть одного афганца, который скажет, что надо поставить крест и забыть. Человек, пройдя войну, все равно остается в этой войне», — заявил он.

«При всей важности этой проблемы, восстановление связей с Афганистаном — это государственное дело. Без двоих человек это бы не состоялось. Это Иван Михайлович (Егоров — прим. Т-и) и Олег Иванович Гонцов. Потому что, в принципе, он меня нашел готового приехать туда и вспомнить свою молодость и буквально вынудил меня съездить и сделать этот фильм», — рассказал режиссер фильма Александр Чиков.

Целью фильма являются не только воспоминания и ностальгия, потому что афганцам не обязательно выносить это на общее обсуждение. Более того, был очень большой период в жизни нашей новой страны России, когда реально говорили, что эта война позорная, когда вообще об этом не хотели разговаривать. Поэтому наша миссия, по большому счету, в какой-то мере реабилитация этой войны, отметил режиссер документальной картины.

Съемки проходили в Афганистане в течение семи дней, а процесс продакшна занял четыре месяца. «Это не идеальные условия для съемки, было очень много сложностей, в том числе, отсутствие съемочной группы. По большому счету это мировоззренческое кино. Его повествование таково, чтобы оно было понятно любому человеку», — рассказал Александр Чиков.