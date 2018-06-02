Рафис Бурганов: Чистота души и сияние глаз воспитанников «Омет» не нуждаются в корректировке

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Фото: пресс-служба мэрии Автограда
(Набережные Челны, 2 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах министр образования РТ Рафис Бурганов вместе с гендиректором сетевой компанией «Татэнерго» Ильшатом Фареевым и мэром города Наилем Магдеевым посетил школу-интернат «Омет» для детей с диагнозом ДЦП, которая на днях отмечает свое 25-летие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
В Набережночелнинской школе-интернате «Омет» № 86 обучаются и одновременно проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича. Многие из них имеют тяжелую и среднюю степень заболевания ДЦП. В школе они учатся, посещают коррекционные занятия, лечебные процедуры, занимаются в кружках. Больные дети здесь не только получают общее образование, но и сдают ЕГЭ.
Во всех кабинетах внедрена программа «Доступная среда». Директор учреждения Рамзия Миргалимова сообщила, что многие выпускники поступают в вузы, трудоустраиваются, создают семьи.
Ильшат Фардеев сообщил о выделении школе спонсорской помощи в размере 1 млн рублей на приобретение медицинского оборудования. «Здесь особенные дети с особенными судьбами, – сказал на татарском языке энергетик. – Мы чувствуем их переживания. У каждого есть надежда. Мы решили поддержать детей и приобрести медицинское оборудование. Постараемся помогать и в дальнейшем».
Рафис Бурганов, обещая оказывать помощь школе, заметил: «Дети нуждаются в лечении. Единственное, что не нужно корректировать – это чистота души, свет глаз, улыбок, которые они нам дарят».
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