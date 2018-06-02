Черных лебедей из парка «Черное озеро» переселят на зимовку в Казанский зооботсад

В казанском парке «Черное озеро» поселились австралийские лебеди Одиллия и Зигфрид.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Черных лебедей — Зигфрида и Одиллию — из парка «Черное озеро» планируют переселить на зимовку в Казанский зооботсад. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

«Лебеди будут жить здесь до первых холодов, и потом мы их переведём в тёплое помещение. Птиц переселят либо в Центр реабилитации хищных животных, либо в зоопарк», — отметила Саетова. По словам орнитолога Кая Куклина, в России лебеди прекрасно переносят температуру до 20 градусов ниже нуля, но температура ниже этого показателя нежелательна.

Руководитель Дирекции парков и скверов объяснила, почему лебедей назвали Зигфридом и Одиллией, ведь по сюжету произведения «Лебединое озеро» Зигфрид остаётся с Одеттой.

«Здесь совсем недалеко от парка есть жилой комплекс Odette. Учитывая, что Одетта уже есть, мы поняли, что, следуя классическому произведению „Лебединое озеро“, чёрные лебеди должны быть именно Одиллией и Зигфридом», — рассказала Саетова.

По её словам, выбранные для лебедей имена являются своеобразной «игрой слов». «Мы не следуем стопроцентно сюжету балета и не знаем, какие страсти здесь будут разворачиваться. Хотелось, чтобы была интересная отсылка к художественным произведениям, чтобы люди задавались вопросом, почему, действительно, лебедей не назвали Лейсан и Ильдус, как шутили в telegram-каналах. Нам показалось, что выбранные нами имена — это логично и интересно», — добавила руководитель дирекции.

Ранее сообщалось, что в казанском парке «Черное озеро» поселились чёрные австралийские лебеди Одиллия и Зигфрид.