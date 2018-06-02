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В Казани презентовали документальный фильм-дневник «Афганистан навсегда»

Эльза Кузнецова

2 июня 2018, 14:15

Культура

Стали известны победители «Детской новой волны»

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Приз зрительских симпатий заслужила Диана Анкудинова, победительница телепроекта на НТВ «Ты супер!».

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Победительницей «Детской новой волны» стала Ева Лепа из Украины. Финал конкурса состоялся 1 июня в Международном детском центре «Артек», передает ТАСС.

Имя победителя объявил музыкант, продюсер и председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Еве 12 лет, юная певица – уроженка города Кременчуг. Девочка является победительницей и участницей многих конкурсов – «Солнце за нас», «Голос.Дети» (Украина), «Покори сцену» и других.

Второе место досталось Ивене Работовой из Болгарии, третье место заняла россиянка Соня Фоменко. Приз зрительских симпатий заслужила Диана Анкудинова, которая ранее победила в телепроекте на НТВ «Ты супер!».

В финал вошли 14 исполнителей из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Израиля, Грузии, Армении, Болгарии. В жюри под председательством Игоря Крутого вошли певцы Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лев Лещенко, Лариса Долина.

Конкурс песни состоялся в десятый раз.

 

 

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