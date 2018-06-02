Американский инвестор назвал условие попадания России в число крупнейших экономик мира

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). При верном стимулировании предпринимательской деятельности Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил американский инвестор Джим Роджерс, сообщает РИА Новости.
«На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдет, у России появится огромный потенциал», — сказал Роджерс.
Лучше всего, когда экономика наиболее открыта, полагает инвестор. Россия провела огромную работу в этой сфере в последние два года «Россия отпустила рубль в свободное плаванье, государственный долг небольшой — это просто потрясающая работа», — подчеркнул Роджерс.
Джим Роджерс — один из известнейших в мире финансистов и инвесторов. Он начал вкладывать средства в российский рынок несколько лет назад. В настоящее время он входит в совет директоров компании «Фосагро», производящей удобрения.
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