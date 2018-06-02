В Казани на сутки закроют движение по Кировской дамбе

Ограничение движения связно с укладкой верхнего слоя асфальтобетона.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). С 6 утра 3 июня до 6 утра 4 июня в Казани будет закрыто движение транспорта по Кировской дамбе, сообщает пресс-служба мэрии.

Для движения транспорта будет закрыт участок от Кремлевской набережной до ул. Несмелова.

Ограничение движения связно с укладкой верхнего слоя асфальтобетона, сообщили в Комитете внешнего благоустройства. Движение будет перекрываться по направлениям с перераспределением транспорта на противоположную сторону.