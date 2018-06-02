В Казани на сутки закроют движение по Кировской дамбе

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). С 6 утра 3 июня до 6 утра 4 июня в Казани будет закрыто движение транспорта по Кировской дамбе, сообщает пресс-служба мэрии.
Для движения транспорта будет закрыт участок от Кремлевской набережной до ул. Несмелова.
Ограничение движения связно с укладкой верхнего слоя асфальтобетона, сообщили в Комитете внешнего благоустройства. Движение будет перекрываться по направлениям с перераспределением транспорта на противоположную сторону.
В казанском парке «Черное озеро» поселились австралийские лебеди Одиллия и Зигфрид.
Несколько спортсменов вышли на воду при ледяном ветре.
В парке сфотографировать и покормить черных пернатых, названных именами героев балета «Лебединое озеро».
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Местные жители вытащили его из-под завала еще до приезда спасателей, однако помочь ему уже было невозможно.
Двоих пострадавших пожарные передали медикам.
«Алексеевские перезвоны» в этом году посвящены столетию памяти семьи Романовых.
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Легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР отметил, что своей игрой в этом сезоне Гарипов обратил на себя внимание тренеров сборной России.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»