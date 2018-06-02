СМИ: Международная коалиция нанесла новый авиаудар по Сирии

Коалиция регулярно атакует Сирию, в результате чего гибнут мирные жители.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, снова атаковала мирных жителей в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство SANA.

В результате авиаудара в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке погибла семья из восьми человек.

Коалиция регулярно атакует Сирию, в результате чего гибнут мирные жители.