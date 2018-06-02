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Татар-информ

2 июня 2018, 13:31

Происшествия

В Набережных Челнах суд оставил на свободе последнего из ОПГ «Боксеры»

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Хуббатуллина обвиняли в хранении оружия, участии в ОПГ и в причастности к резонансным убийствам двоих лидеров ОПГ «29-й комплекс».

(Набережные Челны, 2 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд оставил на свободе последнего из ОПГ «Боксеры», сообщили в пресс-службе городского суда. 

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что судебный процесс над 50-летним Хуббатуллиным вступил в завершающую фазу. В прениях государственный обвинитель запросил для него 19 лет лишения свободы, адвокат попросил оправдать его подопечного по некоторым эпизодам из-за отсутствия состава преступления, истечения срока давности и недоказанности участия в совершении преступлений.

ОПГ «Боксеры» орудовали в 90-х годах в поселке ЗЯБ. На их счету убийства, вымогательства, кражи и разбои. В 2007 году против членов ОПГ «Боксеры» возбудили уголовное дело, по которому проходили 33 человека, их обвиняли в 43 преступлениях. В 2013 году суд с участием присяжных вынес приговоры. 24 человека были оправданы, остальные получили различные сроки — от 16 до 22 лет лишения свободы.

Дело Наиля Хуббатуллина было выделено в отдельное производство, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем, ему понадобилось стационарное лечение. После завершения лечебного процесса судебное разбирательство в отношении Хуббатуллина продолжилось.

Его обвиняли в хранении оружия, участии в ОПГ и причастности к ряду преступлений, в том числе и к резонансным убийствам двоих лидеров ОПГ «29-й комплекс».

Суд оправдал Хуббатуллина по четырем убийствам, решив, что он к ним не причастен. Подсудимому дано право на реабилитацию по этим эпизодам.

За участие в убийствах лидеров ОПГ «29-й комплекс» Константина Гаврюшова и Рима Салимова в 1997-1998 годах Хуббатуллин признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми и десяти лет лишения свободы соответственно. Но из-за того, что сроки привлечения к уголовной ответственности истекли, Хуббатуллина освободили от назначенного наказания.

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