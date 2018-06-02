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Татар-информ

2 июня 2018, 12:50

Общество

В казанском парке «Черное озеро» поселились Одиллия и Зигрфид

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Фото: Михаил Захаров


В парке сфотографировать и покормить черных пернатых, названных именами героев балета «Лебединое озеро».

(Казань, 2 июня, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В казанском парке «Черное озеро» поселились два черных австралийских лебедя — Зигфрид и Одиллия. Мероприятие приурочено к запуску летней программы «Ясно. Прекрасно», подготовленной Дирекцией парков и скверов.

В церемонии запуска птиц приняли участие начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов и руководитель Дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

Лебеди находились в специальных деревянных клетках. Когда клетки аккуратно перевернули на землю, лебеди расправили крылья, оглянулись по сторонам и нырнули в воду под громкие аплодисменты собравшихся в парке казанцев. В парке теперь можно не только сфотографировать и покормить черных пернатых, названных именами героев балета «Лебединое озеро», но и купить книжные новинки в открывшемся магазине.

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«Сегодня знаменательное событие — у нас открылся летний сезон. Сегодня по истечении нескольких десятилетий на нашем легендарном Черном озере появились новые обитатели. Хотелось бы отметить, что это очередной шаг в организации досуга в Казани. В обновлённой инфраструктуре горожане могут получить замечательную возможность посетить книжный магазин, где, кстати, можно будет купить корм для новых обитателей», — отметил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Черных лебедей подарила городу компания «КамаСтройИнвест». Их привезли из Краснодара, сейчас птицам около года. Для пернатых в парке установили собственный домик. Учитывая, что парк — объект культурного наследия, архитектурный проект домика прошел все необходимые экспертизы и построен в соответствии со всеми требованиями подобных объектов.

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Ухаживать за пернатыми будут сотрудники Центра реабилитации хищных птиц Казани. Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель центра Кай Куклин, лебедей запрещено кормить хлебобулочными изделиями и любой готовой едой.

«Чёрные австралийские лебеди распространены людьми по всему миру. Помимо окраски, чёрных лебедей от белых отличает отсутствие миграций в их естественном ареале обитания и всем известный факт — самая длинная шея в 32 позвонка», — отметил орнитолог.

Лебедей необходимо подкармливать только растительной пищей. Это могут быть мелконарезанная белокочанная или китайская капуста, различные виды салата, морковь, свекла или натёртый картофель. Лебеди едят в день около 1,3 кг корма в день, добавил руководитель Центра реабилитации хищных птиц.

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Для тех, кто захочет во время прогулки подкормить птиц, в кофейне «Диван», расположенной на берегу озера, можно купить порционные овощи — 40 рублей за упаковку. Помимо этого, в честь новых обитателей парка в меню ресторана «Утка в котелке», расположенного по соседству, появился новый десерт. 10 процентов от стоимости десерта пойдет на корм для Одиллии и Зигфрида.

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