В Алькеевском районе РТ наградили батыров полей

Труженики полей завершили весенний сев в четырех районах – Алькеевском, Алексеевском, Чистопольском и Спасском.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Алькеевском районе наградили лучших механизаторов, рабочих и специалистов общества «Хузангаевское» с завершением весеннего сева в короткие сроки и с хорошим качеством. Об этом пишет газета «Алькеевские новости».

Труженики полей завершили весенний сев в четырех районах – Алькеевском, Алексеевском, Чистопольском и Спасском. Сельскохозяйственные угодья общества превышают 52 тысячи гектаров.



К завершению работ хузангаевцы провели праздник плуга «Ака-туй», на который съехались высокие лица республики.



На майдан пригласили механизаторов, участвовавших на весенне-полевых работах, также водителей, кузнецов и слесарей, работников зернотока и производственных цехов. Лучшие хлеборобы – Вячеслав Илюхин, Ильгиз Гиниятов, Султан Галиуллин, Вадим Морелев, Ильнур Шигапов, Раис Насибуллин, Амир Нуртдинов, Сергей Ермолаев, Владимир Казанков и многие другие получили подарки.

Затем состоялся концерт, борьба на поясах и армрестлинг. На специально оборудованном ипподроме прошли конные скачки. В этих состостязаниях принимали участие спортсмены из Казани, Чистопольского, Алексеевского, Спасского районов. В соревновании рысаков первым на финиш пришла лошадь Шарифзяна Хасанова из Чистополя. Среди полукровных скакунов первенство завоевал конь Олега Синкина из села Новостройка.